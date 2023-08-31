Песков опроверг обвинения Украины в адрес РФ о создании угрозы голода в Африке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения со стороны представителей Украины о том, что Россия якобы намеренно создаёт угрозу голода в Африке для волн миграции.
"Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности", — указал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне.
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