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31 августа, 09:46

Песков опроверг обвинения Украины в адрес РФ о создании угрозы голода в Африке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения со стороны представителей Украины о том, что Россия якобы намеренно создаёт угрозу голода в Африке для волн миграции.

"Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности", — указал представитель Кремля.

В Кремле заявили, что тема роста цен находится на контроле у президента

В Кремле заявили, что тема роста цен находится на контроле у президента

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с военным переворотом в Габоне.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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