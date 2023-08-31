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31 августа, 09:45

Кремль воздержался от дискуссии по поводу Пушкина и Гоголя в заданиях ЕГЭ

Песков заявил, что содержание ЕГЭ по литературе — прерогатива Минпросвещения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от дискуссии по поводу возможности исключения произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя из ЕГЭ по литературе. По словам представителя Кремля, этот вопрос — прерогатива профильных ведомств.

"Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать", — сказал Песков в беседе с журналистами в четверг, 31 августа.

В ЕГЭ на 2024 год внесли задание о легендарной Корсе — Герое России

В ЕГЭ на 2024 год внесли задание о легендарной Корсе — Герое России

Ранее в Минпросвещения опровергли появившуюся информацию об исключении произведений российских классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов и других, из ЕГЭ по литературе 2024 года. Там добавили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы.

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Element5 Digital / Unsplash

Марина Калегина
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