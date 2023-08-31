Кремль воздержался от дискуссии по поводу Пушкина и Гоголя в заданиях ЕГЭ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от дискуссии по поводу возможности исключения произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя из ЕГЭ по литературе. По словам представителя Кремля, этот вопрос — прерогатива профильных ведомств.

"Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать", — сказал Песков в беседе с журналистами в четверг, 31 августа.