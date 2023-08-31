Выяснилось, что владельцы дворняжек не любят тратиться на ветеринара

Владельцы домашних животных чаще всего пользуются услугами ветеринаров, если их питомец породистый. При этом услуги груминга, зоопсихолога, платного выгула даже среди них менее популярны. Об этом говорят данные опроса аналитического центра НАФИ, с его результатами ознакомился Лайф в День ветеринарного работника.

Так, 65% респондентов признались, что обращаются к ветеринарам. Среди владельцев породистых животных эта цифра достигает 79%, а среди хозяев дворняжек — 56%. На втором месте по востребованности — груминг (им пользуются 15%), за платный выгул проголосовали 9% опрошенных, а за дрессуру, визит к зоопсихологу и за передержку — по 8%.

При этом, по данным НАФИ, ветеринария всё больше пользуется популярностью среди владельцев домашних питомцев, уступая лишь расходам на питание: корма, пищевые добавки, лакомства. В основном речь идёт о профосмотрах для животных и вакцинации. Причём породистых животных прививают в 1,5 раза чаще (79% и 56% соответственно). Также активнее к ветеринарам водят собак, чем кошек (84% против 73%).

Интересный момент, что услугами передержки зачастую пользуются собственники беспородной собаки, взятой с улицы или из приюта. Судя по всему, такое животное привычнее относится к соседству с другими собратьями и его легче оставить так на время отпуска.