Задержана похитительница мощей святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в краже частички мощей святого Николая Чудотворца из храма.
Как сообщает SHOT, на данный момент подозреваемую допрашивают. Подробности задержания и мотивы поступка женщины пока не приводятся.
Напомним, в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске женщина украла частицы мощей святого Николая Чудотворца. Она подъехала к храму на машине и замаскировалась под бабушку-прихожанку.
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