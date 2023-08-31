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31 августа, 10:03

Задержана похитительница мощей святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в краже частички мощей святого Николая Чудотворца из храма.

Как сообщает SHOT, на данный момент подозреваемую допрашивают. Подробности задержания и мотивы поступка женщины пока не приводятся.

Прихожане причащаются через решётку ворот храма у Киево-Печерской лавры

Прихожане причащаются через решётку ворот храма у Киево-Печерской лавры

Напомним, в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске женщина украла частицы мощей святого Николая Чудотворца. Она подъехала к храму на машине и замаскировалась под бабушку-прихожанку.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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