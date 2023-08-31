Задержана похитительница мощей святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в краже частички мощей святого Николая Чудотворца из храма.

Как сообщает SHOT, на данный момент подозреваемую допрашивают. Подробности задержания и мотивы поступка женщины пока не приводятся.