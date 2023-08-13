Прихожане причащаются через решётку ворот храма у Киево-Печерской лавры

Напомним, ранее на Украине суд удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, в результате чего монахов теперь могут выселить. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман счёл решение одним из позорнейших в истории страны, а в РПЦ заявили, что оно является насилием над совестью. На днях полиция начала выводить верующих из монастыря, однако многие оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, им запретили передавать еду.