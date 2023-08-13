Прихожане причащаются через решётку ворот храма у Киево-Печерской лавры
Прихожане причащаются через решётку в Киево-Печерской лавре. Обложка © T.me / Українська Православна Церква
Прихожане причащаются прямо через решётку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.
Молитвенное стояние возле Киево-Печерской лавры. Видео © T.me / Українська Православна Церква
"Молитвенное стояние возле лавры продолжается. Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырскую решётку, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция", — говорится в телеграм-канале УПЦ.
Там уточнили, что верующие лаврского храма "Живоносный источник" сегодня Святое причастие получали через решётку закрытых ворот храма.
Напомним, ранее на Украине суд удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, в результате чего монахов теперь могут выселить. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман счёл решение одним из позорнейших в истории страны, а в РПЦ заявили, что оно является насилием над совестью. На днях полиция начала выводить верующих из монастыря, однако многие оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, им запретили передавать еду.