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13 августа, 09:25

Прихожане причащаются через решётку ворот храма у Киево-Печерской лавры

<p>Прихожане причащаются через решётку в Киево-Печерской лавре. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/upc_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Українська Православна Церква</a></p>

Прихожане причащаются через решётку в Киево-Печерской лавре. Обложка © T.me / Українська Православна Церква

Прихожане причащаются прямо через решётку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

Молитвенное стояние возле Киево-Печерской лавры. Видео © T.me / Українська Православна Церква

"Молитвенное стояние возле лавры продолжается. Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырскую решётку, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция", — говорится в телеграм-канале УПЦ.

Там уточнили, что верующие лаврского храма "Живоносный источник" сегодня Святое причастие получали через решётку закрытых ворот храма.

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Напомним, ранее на Украине суд удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, в результате чего монахов теперь могут выселить. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман счёл решение одним из позорнейших в истории страны, а в РПЦ заявили, что оно является насилием над совестью. На днях полиция начала выводить верующих из монастыря, однако многие оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, им запретили передавать еду.

Николь Вербер
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