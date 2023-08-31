Парню вырвали глаз и выкинули с балкона на вписке с наркотиками в Екатеринбурге

В одной из квартир в Екатеринбурге произошла массовая драка, в результате которой одному человеку вырвали глаз. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на очевидцев.

В квартире в Екатеринбурге произошла драка, одному из участников вырвали глаз. Видео © VK / Жесть Екатеринбург

Соседка рассказала, что услышала ужасный грохот и шум накануне поздно вечером в многоэтажке на улице Рощинской. Весь коридор возле квартиры был в пятнах крови. Женщина постучалась, но ей не открыли. Она заглянула в дверной проём — в стороне стояли две испуганные девушки.

"А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит", — поделилась жительница.

Квартира в Екатеринбурге, где произошла драка. Фото © VK / Жесть Екатеринбург

Квартира в Екатеринбурге, где произошла драка. Фото © VK / Жесть Екатеринбург

Квартира в Екатеринбурге, где произошла драка. Фото © VK / Жесть Екатеринбург

На место прибыла полиция. Девушек эвакуировали через окно и общий балкон, так как дверь заклинило. Они признались, что случайно познакомились со злоумышленниками, те пили и употребляли наркотики, после чего подрались. Также правоохранители вызвали собственника жилья. По его словам, квартиру он сдал недавно своему знакомому и даже не успел заключить договор.

Сами нарушители успели сбежать через окно, так как это был второй этаж. Сейчас их разыскивают, организована проверка по факту случившегося. Внутри квартиры всё разрушено, в том числе двери, душевая кабина, мебель, а на стенах кровь. Никто из пострадавших к медикам не обращался.