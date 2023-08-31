Пристроила в красный угол: Появилось фото украденных мощей святого Николая Чудотворца
МВД опубликовало фото украденных мощей святого Николая Чудотворца
Похищенные мощи святого Николая Чудотворца. Обложка © "МВД Медиа"
Похитительницей мощей святого Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области оказалась 69-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-служба ведомства опубликовала фото святыни, которую воровка успела пристроить в красный угол у себя дома.
"По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 69-летняя жительница города на Неве. Мощи святителя Николая обнаружены в её квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", — сказала она.
Украденные мощи в квартире задержанной. Фото © "МВД Медиа"
Напомним, задержанная подъехала к храму на машине и, замаскировавшись под бабушку-прихожанку, выкрала мощи. Правоохранители оперативно задержали преступницу. Сейчас её допрашивают.