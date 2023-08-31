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31 августа, 10:37

Пристроила в красный угол: Появилось фото украденных мощей святого Николая Чудотворца

МВД опубликовало фото украденных мощей святого Николая Чудотворца

<p>Похищенные мощи святого Николая Чудотворца. Обложка ©<a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-zaderzhana-podozrevaemaya-v-khishchenii-chastitsy-moshchey-svyatitelya-nikolaya-chudotvor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "МВД Медиа"</a></p>

Похищенные мощи святого Николая Чудотворца. Обложка © "МВД Медиа"

Похитительницей мощей святого Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области оказалась 69-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-служба ведомства опубликовала фото святыни, которую воровка успела пристроить в красный угол у себя дома.

"По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 69-летняя жительница города на Неве. Мощи святителя Николая обнаружены в её квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", сказала она.

Украденные мощи в квартире задержанной. Фото © "МВД Медиа"

Украденные мощи в квартире задержанной. Фото © "МВД Медиа"

Напомним, задержанная подъехала к храму на машине и, замаскировавшись под бабушку-прихожанку, выкрала мощи. Правоохранители оперативно задержали преступницу. Сейчас её допрашивают.

Матвей Константинов
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