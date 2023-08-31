В Госдуме посмеялись над истерикой Польши из-за борта с россиянами над Варшавой

Поляки настолько сами себя накачали русофобией, что вздрагивают от каждого шороха. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя неадекватную реакцию Польши на пролёт борта турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Бодрума в Москву, над Варшавой. Пассажирскому лайнеру пришлось слегка отклониться от курса из-за грозового фронта, но это вызвало у поляков практически истерику.

"В Польше испугались гражданского самолёта, который пролетел над ними из-за грозы, как будто он способен авиабомбами закидать Варшаву. И это, кстати, показатель того, что происходит сейчас в Польше, где выступают против России и всего русского чаще и больше остальных, — она охвачена страхом и именно поэтому ведёт себя неадекватно", — рассуждает собеседник Лайфа.

По мнению Журавлёва, для нас такая дезориентация Польши — это скорее плюс, потому что рано или поздно она совершит такой необдуманный поступок, что загонит себя в геополитический угол, где и НАТО не заступится.

"А что касается воздушного пространства, хочу напомнить, что рейс турецкий, и пусть Польша попробует что-то ему запретить — посмотрим, как отреагирует Эрдоган", — добавил он.