Тёща Бориса Березовского умерла в Москве после 100-летнего юбилея

Бывшая тёща российского миллионера Бориса Березовского умерла в возрасте ста лет из-за проблем с сердцем. Об этом пишет агентство "Регнум" со ссылкой на свой источник.

Алия Бешарова была матерью второй супруги бизнесмена — Галины. Недавно женщина отметила столетний юбилей, но 28 августа её 68-летняя дочь вызвала скорую. Медики констатировали смерть пенсионерки. Галина была замужем за Березовским с 1991 по 1993 годы. У пары двое детей. Бракоразводный процесс длился до 2011 года и проходил в Британии. Экс-жена предпринимателя получила 26 миллиардов рублей.