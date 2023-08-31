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31 августа, 11:55

Тёща Бориса Березовского умерла в Москве после 100-летнего юбилея

<p>Борис Березовский. Обложка © ТАСС / AP / Sang Tan</p>

Борис Березовский. Обложка © ТАСС / AP / Sang Tan

Бывшая тёща российского миллионера Бориса Березовского умерла в возрасте ста лет из-за проблем с сердцем. Об этом пишет агентство "Регнум" со ссылкой на свой источник.

"Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность", — поделился собеседник.

Алия Бешарова была матерью второй супруги бизнесмена — Галины. Недавно женщина отметила столетний юбилей, но 28 августа её 68-летняя дочь вызвала скорую. Медики констатировали смерть пенсионерки. Галина была замужем за Березовским с 1991 по 1993 годы. У пары двое детей. Бракоразводный процесс длился до 2011 года и проходил в Британии. Экс-жена предпринимателя получила 26 миллиардов рублей.

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Татьяна Миссуми
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