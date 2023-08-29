Скончалась сенатор Елена Авдеева

Сенатор от Вологодской области, бывший мэр Череповца Елена Авдеева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщил в телеграм-канале губернатор региона Олег Кувшинников.

"После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В её руках спорилось всё — от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов", — рассказал Кувшинников.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Авдеевой и уточнил, что гражданская панихида состоится 31 августа в 10:00 в Череповце в городском ритуальном центре на Боршодской, 38б. Отпевание состоится 1 сентября в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Елена Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Череповце. В 2017 году она стала мэром города, а в 2019 году губернатор Вологодской области наделил её полномочиями представителя исполнительного органа власти региона в Совете Федерации.