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29 августа, 20:37

Скончалась сенатор Елена Авдеева

Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева умерла в возрасте 55 лет

<p>Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/KuvshinnikovLive/4453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кувшинников. Live</a></p>

Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева. Обложка © t.me / Кувшинников. Live

Сенатор от Вологодской области, бывший мэр Череповца Елена Авдеева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщил в телеграм-канале губернатор региона Олег Кувшинников.

"После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В её руках спорилось всё — от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов", — рассказал Кувшинников.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Авдеевой и уточнил, что гражданская панихида состоится 31 августа в 10:00 в Череповце в городском ритуальном центре на Боршодской, 38б. Отпевание состоится 1 сентября в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Елена Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Череповце. В 2017 году она стала мэром города, а в 2019 году губернатор Вологодской области наделил её полномочиями представителя исполнительного органа власти региона в Совете Федерации.

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Ранее Лайф сообщал, что 26 августа умер 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у него диагностировали пневмонию и тромбоцитоз.

Оксана Попова
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