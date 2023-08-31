Иск к певице Алле Пугачёвой из-за второго замка под Москвой отозван

Компания "Газпром межрегионгаз Москва" не будет судиться с певицей Аллой Пугачёвой из-за её задолженности по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи № 437 Троицкого района Москвы.

Дом Аллы Пугачёвой. Видео © t.me / Mash

"Истец ООО "Газпром межрегионгаз Москва" отозвал свой иск к Пугачёвой А.Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", — пояснил собеседник агентства.

Не уточняется причина, по которой компания поменяла своё решение. Но одним из оснований отзыва иска, согласно законодательству, является добровольное исполнение обязанностей должником. По сведениям Mash, юристы певицы обратились в суд сегодня после публикации СМИ и пояснили, что Примадонна недавно продала свои хоромы. Именно поэтому заявление от газовщиков завернули обратно.