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31 августа, 11:42

Миллиардер – владелец "Ромы" лично сел за штурвал самолёта ради доставки Лукаку в Рим

Лукаку официально стал игроком итальянской команды "Рома"

<p>Ромелу Лукаку. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Ромелу Лукаку. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Нападающий Ромелу Лукаку официально стал игроком футбольной команды "Рома". Он перешёл в итальянский клуб из "Челси", сообщила пресс-служба команды.

Владелец итальянского клуба миллиардер Дэн Фридкин лично пилотировал самолёт, в котором был арендованный бельгийский игрок. Лукаку в новой команде будет выступать под номером 90.

"Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал "Рому". С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе", — отметил гендиректор "Ромы" Тьягу Пинту.

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Илья Суриков
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