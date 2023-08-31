Миллиардер – владелец "Ромы" лично сел за штурвал самолёта ради доставки Лукаку в Рим
Лукаку официально стал игроком итальянской команды "Рома"
Ромелу Лукаку. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
Нападающий Ромелу Лукаку официально стал игроком футбольной команды "Рома". Он перешёл в итальянский клуб из "Челси", сообщила пресс-служба команды.
Владелец итальянского клуба миллиардер Дэн Фридкин лично пилотировал самолёт, в котором был арендованный бельгийский игрок. Лукаку в новой команде будет выступать под номером 90.
"Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал "Рому". С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе", — отметил гендиректор "Ромы" Тьягу Пинту.
Ранее Лайф рассказывал о том, что экс-игрок ЦСКА колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо".