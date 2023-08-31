15-летняя россиянка в одиночку вытащила из моря тонущего мальчика в Абхазии

В Абхазии пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова спасла тонущего мальчика, заметив, что он нырнул и не появляется на поверхности воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"15-летняя Алина Смирнова из Вологды спасла 9-летнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила. <...> В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества Алины Смирновой, чьи грамотные действия спасли жизнь мальчика", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл на одном из пляжей Пицунды. Девушка купалась и заметила, что нырнувший мальчик не появляется. Она тут же бросилась к нему и вытащила его. Как оказалось, у ребёнка случились судороги и он начал захлёбываться.