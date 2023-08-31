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31 августа, 12:14

15-летняя россиянка в одиночку вытащила из моря тонущего мальчика в Абхазии

Пятнадцатилетняя девочка из Вологды спасла тонущего мальчика в Абхазии

В Абхазии пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова спасла тонущего мальчика, заметив, что он нырнул и не появляется на поверхности воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"15-летняя Алина Смирнова из Вологды спасла 9-летнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила. <...> В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества Алины Смирновой, чьи грамотные действия спасли жизнь мальчика", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл на одном из пляжей Пицунды. Девушка купалась и заметила, что нырнувший мальчик не появляется. Она тут же бросилась к нему и вытащила его. Как оказалось, у ребёнка случились судороги и он начал захлёбываться.

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Ранее сообщалось, что в Грузии в четверг, 24 августа, в районе черноморского курортного посёлка Капровани утонул гражданин России. Он вошёл в море, а выплыть не смог.

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Татьяна Миссуми
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