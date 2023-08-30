Женщину и ребёнка спасли в Приморье после падения в воду на автомобиле
В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Обложка © t.me / primgochs
В Приморье экстренные службы спасли двух человек, которые забрались на дерево после падения их машины в дорожную промоину. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Министерства ГО и ЧС.
"Автомобиль сорвался в промоину дороги Лазо – Дальнереченск. Водитель автомобиля со своим ребёнком успели выбраться из машины, залезли на дерево и вызвали помощь", — указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Фото © T.me / primgochs
Прибывшие на место инцидента на лодках спасатели сняли пострадавших с дерева и перевезли на берег. После этого их доставили в центральную больницу Дальнереченска.
Ранее Лайф писал о штормовом предупреждении в Приморье. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, из-за чего десятки населённых пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья, без света оставалось более 70 тысяч жителей города. 25 августа власти Приморья объявили о введении режима ЧС. Лайф также сообщал, что число подтопленных домов выросло почти втрое — с 69 до 189.