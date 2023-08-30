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30 августа, 06:51

Женщину и ребёнка спасли в Приморье после падения в воду на автомобиле

<p>В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/primgochs/1614" target="_blank" rel="noopener noreferrer">primgochs</a></p>

В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Обложка © t.me / primgochs

В Приморье экстренные службы спасли двух человек, которые забрались на дерево после падения их машины в дорожную промоину. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Министерства ГО и ЧС.

"Автомобиль сорвался в промоину дороги Лазо – Дальнереченск. Водитель автомобиля со своим ребёнком успели выбраться из машины, залезли на дерево и вызвали помощь", — указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Фото © T.me / primgochs

В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Фото © T.me / primgochs

Прибывшие на место инцидента на лодках спасатели сняли пострадавших с дерева и перевезли на берег. После этого их доставили в центральную больницу Дальнереченска.

Масштабное наводнение в Приморье сняли на видео с самолёта

Масштабное наводнение в Приморье сняли на видео с самолёта

Ранее Лайф писал о штормовом предупреждении в Приморье. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, из-за чего десятки населённых пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья, без света оставалось более 70 тысяч жителей города. 25 августа власти Приморья объявили о введении режима ЧС. Лайф также сообщал, что число подтопленных домов выросло почти втрое — с 69 до 189.

Иван Косицын
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