Женщину и ребёнка спасли в Приморье после падения в воду на автомобиле

В Приморье экстренные службы спасли двух человек, которые забрались на дерево после падения их машины в дорожную промоину. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Министерства ГО и ЧС.

"Автомобиль сорвался в промоину дороги Лазо – Дальнереченск. Водитель автомобиля со своим ребёнком успели выбраться из машины, залезли на дерево и вызвали помощь", — указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Приморье спасли двух человек после падения в воду на автомобиле. Фото © T.me / primgochs