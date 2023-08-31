Пятая встреча коалиции "Рамштайн" состоится 19 сентября
Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в пятый раз встретится на американской авиационной базе Рамштайн в Германии. Об этом пишет агентство DPA, уточняя, что уже согласована дата — 19 сентября.
Инициатором встречи стал шеф Пентагона Ллойд Остин. Он позвал участников на очередную встречу, которая состоится на базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась 18 июля и проходила онлайн. Недавно стало известно о проведении мероприятия в сентябре.
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