Пятая встреча коалиции "Рамштайн" состоится 19 сентября

Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в пятый раз встретится на американской авиационной базе Рамштайн в Германии. Об этом пишет агентство DPA, уточняя, что уже согласована дата — 19 сентября.

Инициатором встречи стал шеф Пентагона Ллойд Остин. Он позвал участников на очередную встречу, которая состоится на базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.