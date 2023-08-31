Мишустин заявил о выделении более 30 млрд на повышение зарплат бюджетников

Правительство России выделит дополнительные средства на повышение зарплат работникам госучреждений. Об этом, открывая заседание кабмина в четверг, 31 августа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, речь идёт о сумме свыше 30 миллиардов рублей. Выплаты затронут врачей, педагогов, а также тех бюджетников, кто занимается вопросами науки и культуры.

"С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей", — отметил Мишустин.