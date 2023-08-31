"Больше такого у нас не будет": В Донецке вспоминают погибшего пять лет назад Захарченко
В Донецке почтили память убитого главы ДНР Александра Захарченко
Александр Захарченко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв
В Донецке вспоминают главу ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате теракта в центре Донецка пять лет назад. Mash публикует видео у мемориала Герою Донбасса и легендарному защитнику республики с прозвищем Батя.
В Донецке почтили память Александра Захарченко. Видео © t.me / Mash
Все неравнодушные приходят сегодня с цветами к месту гибели Захарченко. Брат первого главы ДНР назвал его самым добрым, смелым и отзывчивым человеком. Жители Донецка до сих со слезами на глазах вспоминают тот трагический день и признаются, что боль утраты осталась, а время так и не залечило душевные раны.
"Он родился в Донбассе, всегда жил интересами народа и отдал за него жизнь", — рассказал журналист Станислав Ретинский в беседе с телеканалом "360".
Он добавил, что познакомился с Захарченко в 2014 году. По его мнению, глава ДНР будто был заранее готов к участи, которую ему приготовила история. Журналист уверен, что лучший способ сохранить память о политике — это продолжить его дело.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. В республике назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник Захарченко. 29 августа сообщалось о завершении расследования по факту убийства. Александр Погорелов — главный обвиняемый, который заложил бомбу в ресторане.