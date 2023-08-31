"Больше такого у нас не будет": В Донецке вспоминают погибшего пять лет назад Захарченко

В Донецке вспоминают главу ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате теракта в центре Донецка пять лет назад. Mash публикует видео у мемориала Герою Донбасса и легендарному защитнику республики с прозвищем Батя.

В Донецке почтили память Александра Захарченко. Видео © t.me / Mash

Все неравнодушные приходят сегодня с цветами к месту гибели Захарченко. Брат первого главы ДНР назвал его самым добрым, смелым и отзывчивым человеком. Жители Донецка до сих со слезами на глазах вспоминают тот трагический день и признаются, что боль утраты осталась, а время так и не залечило душевные раны.

"Он родился в Донбассе, всегда жил интересами народа и отдал за него жизнь", — рассказал журналист Станислав Ретинский в беседе с телеканалом "360".