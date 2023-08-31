В Петербурге началось голосование за выбор формы для учителей школ

В Санкт-Петербурге жителям предложили проголосовать за варианты формы, которую будут носить учителя нескольких школ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Варианты корпоративной формы представил ряд учреждений. Среди них школа № 21 имени Эмилии Шаффе Василеостровского района, школы № 54, 203, 217, лицей № 393 Кировского района и другие. Голосование для горожан доступно в паблике "Дайджест петербургского образования" в соцсети "ВКонтакте".