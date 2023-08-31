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31 августа, 13:04

В Петербурге началось голосование за выбор формы для учителей школ

<p>Вариант формы для учителей "Газпром-школы" в Санкт-Петербурге. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/album-183411668_295794656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дайджест петербургского образования"</a></p>

Вариант формы для учителей "Газпром-школы" в Санкт-Петербурге. Фото © "ВКонтакте" / "Дайджест петербургского образования"

В Санкт-Петербурге жителям предложили проголосовать за варианты формы, которую будут носить учителя нескольких школ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Варианты корпоративной формы представил ряд учреждений. Среди них школа № 21 имени Эмилии Шаффе Василеостровского района, школы № 54, 203, 217, лицей № 393 Кировского района и другие. Голосование для горожан доступно в паблике "Дайджест петербургского образования" в соцсети "ВКонтакте".

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Илья Суриков
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