В Петербурге началось голосование за выбор формы для учителей школ
Вариант формы для учителей "Газпром-школы" в Санкт-Петербурге. Фото © "ВКонтакте" / "Дайджест петербургского образования"
В Санкт-Петербурге жителям предложили проголосовать за варианты формы, которую будут носить учителя нескольких школ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Варианты корпоративной формы представил ряд учреждений. Среди них школа № 21 имени Эмилии Шаффе Василеостровского района, школы № 54, 203, 217, лицей № 393 Кировского района и другие. Голосование для горожан доступно в паблике "Дайджест петербургского образования" в соцсети "ВКонтакте".
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