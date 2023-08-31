МВД показало видео кражи мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

Появилось видео похищения мощей святого Николая Чудотворца в Кировске Ленинградской области. Пожилая женщина спокойно заворачивает ларец в ткань и не спеша уходит. Кадры публикует МВД России.

Момент похищения мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти. Видео © t.me / "МВД Медиа"

"Была в церкви и украла там мощи Александра (в действительности Николая. — Прим. Лайфа) Чудотворца, думала дома молиться", — пояснила задержанная на допросе.

Своё поведение она назвала нехорошим и сказала, что признаёт вину. Оперативники также показали кадры из квартиры пенсионерки, где все стены увешаны иконами и картинами на библейские сюжеты.