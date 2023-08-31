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31 августа, 14:21

Названы топ-5 хронических "школьных" недугов и способы оградить от них дитя

Медики рекомендовали хорошее питание и спорт против "школьных" заболеваний

Чтобы предотвратить "школьные" заболевания, ученикам нужно правильно питаться, заниматься физической активностью и проводить время на свежем воздухе. Об этом рассказали ведущие врачи Санкт-Петербурга.

В топ-5 таких заболеваний медики включили сколиоз, близорукость, ожирение, патологии нервной системы и бронхиальную астму, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Для того чтобы избежать проблем со зрением, ученикам следует давать отдохнуть глазам. Медики также рекомендуют делать прививки школьникам. По словам специалистов, в ноябре ожидается всплеск вирусных заболеваний, поэтому вакцинироваться следует уже сейчас.

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Ранее Лайф рассказывал, что рабочее место для ребёнка нужно организовать так, чтобы оно было эргономичным и визуально нравилось школьнику.

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Unsplash

Илья Суриков
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