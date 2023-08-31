В Думе предложили давать 1 сентября отпускной родителям, чьи дети идут в школу
В России предложили 1 сентября давать выходной всем родителям, чьи дети идут в школу. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным.
Согласно документу из думской электронной базы, предлагается внести изменение в статью 128 Трудового кодекса (ТК) РФ, согласно которому работодатель на основании письменного заявления работника должен предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Помимо этого, депутаты хотят дополнить статью 262 ТК РФ новым положением, по которому родителям школьника по их письменному заявлению может быть предоставлен отгул 1 сентября в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска.
По их мнению, благодаря инициативе у родителей появится возможность проводить ребёнка в школу 1 сентября и быть рядом в День знаний. В тексте документа авторы даже приводят данные психологов, которые призывают хотя бы одного родителя присутствовать в жизни ребёнка в такой важный и торжественный момент. По словам специалистов, это укрепляет эмоциональные связи и содействует развитию традиционных семейных ценностей.
Напомним, завтра наступает первый день осени, а значит, для всех детей, подростков и выпускников пришло время отправляться в школу обретать новые знания. Ранее Лайф рассказывал, как заранее подготовиться к этому важному дню, особенно тем, кто идёт первый раз в первый класс: о том, какие анализы должны сдать школьники к 1 сентября, что успеть купить и какой букет выбрать в подарок учителю, в нашем материале.
ТАСС / Валерий Шарифулин