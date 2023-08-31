В Госдуме придумали метку для написанных с помощью нейросетей дипломов

Ничего страшного в использовании студентами искусственного интеллекта (ИИ) для написания выпускных квалификационных работ нет, заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя решение Московского городского педагогического университета разрешить учащимся пользоваться ИИ в этих целях. По его словам, рано или поздно подобное должно было случиться.

"Очень важно отметить, что искусственный интеллект работает только по заданию студента. Студент должен сам сформулировать цель выпускной квалификационной работы, её содержание. И текст, который на сегодняшний день с учётом уровня техники выдаёт искусственный интеллект, всё равно требует работы", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Парламентарий отметил, что искусственный интеллект является лишь помощником по систематизации и оперативному поиску необходимой информации, самостоятельно обработать которую, учитывая её колоссальный объём в наши дни, очень сложно.

Причём, считает Мажуга, важно, чтобы научные руководители студентов серьёзно подошли к процессу и активнее участвовали в обсуждении и рецензировании работ своих студентов.

"Если университет законодательно на уровне локального нормативного документа это разрешил, то такие работы, наверное, должны быть как-то помечены — "частично выполнены с использованием искусственного интеллекта". В целом ничего катастрофического здесь не вижу", — добавил депутат.

Парламентарий указал, что в России нет запрета на использование нейросетей в этих целях и многие студенты уже их применяют. Более того, некоторые из них и вовсе платят третьим лицам за написание дипломов, в связи с чем Мажуга признался, что даже не знает, что лучше — "кому-то заплатить деньги, чтобы за тебя написали дипломную работу, или самостоятельно сделать это с использованием искусственного интеллекта".

С этим мнением согласен ведущий эксперт Центра компетенций НТИ "Искусственный интеллект" на базе МФТИ Александр Родин. В беседе с RT он заявил, что "по меньшей мере глупо" запрещать студентам пользоваться ИИ, телефоном, линейкой или даже списывать, так как специалист при защите диплома увидит реальный уровень владения предметом. Более того, каким бы гладким и убедительным ни был написанный нейросетью текст, учащемуся придётся самостоятельно объяснить "каждую закорючку".

"Однако, если мы разрешаем студентам пользоваться тем или иным инструментом, преподаватель по своей квалификации должен как минимум не уступать этому инструменту. А вот с этим у ряда вузов могут возникнуть проблемы", — добавил он.