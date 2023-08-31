Амурская тигрица сломала позвоночник и умерла при подготовке к операции в США

Амурская тигрица погибла в американском зоопарке Cheyenne Mountain Zoo в городе Колорадо-Спрингс во время подготовки к стоматологической операции. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, всё произошло, когда двухлетней тигрице по имени Мила ввели наркоз. Хищницу отпустили погулять в вольере, а она запрыгнула на скамью, соскользнула с неё и повредила позвоночник. На протяжении 40 минут сотрудники зоопарка боролись за жизнь животного, однако их попытки оказались безуспешными. Руководство зоопарка заявило, что это был "несчастный случай".

Мила родилась в зоопарке Торонто в 2021 году в первом за 14 лет помёте. Более того, она оказалась единственной из трёх малышей, кто выжил. Остальных тигрят пришлось усыпить из-за дефектов внутренних органов.