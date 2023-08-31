Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции, ОАЭ и Египте в бархатный сезон

При раннем бронировании есть возможность хорошо сэкономить на осенних и зимних турах. Об этом рассказала директор туроператора "Авантур" Ольга Патока. По её словам, в этот период цены на размещение в отелях и авиаперелёты сами по себе ниже из-за снижения спроса.

"Осенний отдых можно сделать более бюджетным. Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться ещё и выгодными условиями раннего бронирования", — отметила эксперт в беседе с URA.ru.

Она пояснила, что предоплата за тур может быть примерно от трёх тысяч рублей. На стоимость поездки может также влиять цена авиабилетов. Специалист посоветовала Турцию, ОАЭ и Египет как варианты для осеннего отпуска.