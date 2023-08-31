Эндокринолог рассказала, где жир скапливается быстрее всего

На теле каждого человека есть подкожно-жировая масса, однако она сильно различается у женщин, например, составляет до 25% от общего веса тела, а у мужчин — всего до 15%. О том, на каких зонах жир начинает скапливаться быстрее всего и почему, рассказала врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.

"В первую очередь отложение жира зависит от строения жировых клеток. Также важный фактор — наличие на поверхности мембран таких клеток определённых молекулярных структур — катехоламиновых адреналовых альфа- и бета-рецепторов. Последние, активизируясь, запускают процессы липогенеза (синтез жира, для которого требуются глицерин и жирные кислоты) и липолиза (процесса расщепления жира). Процессы разные, но имеют дополняющие друг друга механизмы", — приводит её слова aif.ru.

Кроме того, неравномерность жира на теле связана с распределением этих рецепторов. Например, в зоне подбородка, шеи, верхней части грудной клетки их существенно больше, чем в клетках жира живота, ягодиц и бёдер, что позволяет эффективнее справляться с отложениями жира. При этом "жировые фартуки" и "зона галифе" крайне сложно поддаются коррекции.

В нижней части тела женщин альфа-рецепторов в девять раз больше, чем бета-, из-за которых они и получают свои округлые формы. При этом у жира на мужском животе похожие характеристики — он имеет в два раза больше альфа-рецепторов, из-за чего в этой зоне в числе первых накапливается жировая ткань, а вот уходит — уже с большим с трудом. Помимо того, нередко он откладывается и в виде пояса (так называемый пончик) с заходом на спину.