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31 августа, 17:35

Смертельный оскал: Названа фатальная ошибка при укусе бешеного животного

Врач Эсауленко: При укусе бешеного животного человеку нужно ввести сыворотку

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

При укусе дикого животного человеку могут назначить специальную антирабическую сыворотку, поскольку оно могло быть заражено бешенством. Чтобы избежать трагических последствий, сразу после встречи со зверем следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, советует заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета, профессор Елена Эсауленко.

"Сыворотка эффективна на 100 процентов. Если животное больно бешенством, а укушенному не оказали вовремя экстренной помощи, то это летальный исход: бешенство не лечится", — отметила медик в беседе с газетой "Петербургский дневник".

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По её словам, в последнее время большая часть пострадавших была укушена лисицами с бешенством. Также были случаи, когда на людей нападали белки с этим недугом.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге насчитали около двух тысяч бездомных собак. Они в основном обитают на окраинах и в промзонах.

Илья Суриков
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