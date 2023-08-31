Смертельный оскал: Названа фатальная ошибка при укусе бешеного животного

При укусе дикого животного человеку могут назначить специальную антирабическую сыворотку, поскольку оно могло быть заражено бешенством. Чтобы избежать трагических последствий, сразу после встречи со зверем следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, советует заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета, профессор Елена Эсауленко.

"Сыворотка эффективна на 100 процентов. Если животное больно бешенством, а укушенному не оказали вовремя экстренной помощи, то это летальный исход: бешенство не лечится", — отметила медик в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По её словам, в последнее время большая часть пострадавших была укушена лисицами с бешенством. Также были случаи, когда на людей нападали белки с этим недугом.