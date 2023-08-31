Студентов и сотрудников вузов в России научат алгоритму действий при ЧС

Министерство науки и высшего образования РФ распорядилось дополнительно проинструктировать с 1 по 10 сентября сотрудников и студентов высших учебных заведений об отработке действий при возникновении ЧС. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 г. дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных ЧС", — сообщили в министерстве.

Похожие инструктажи уже проводились для педагогов российских школ и колледжей 29 и 30 августа. Для школьников сотрудники МЧС РФ организовали уроки безопасности и отработку действий при эвакуации.