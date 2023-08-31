Десятки ветеранов СВО из Ленобласти научили управлять БПЛА

Филиал госфонда "Защитники Отечества" по Ленинградской области вместе с Государственным институтом экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) запустил курс для ветеранов СВО, которые смогут бесплатно обучиться профессии "оператор БПЛА".

Программа курса состоит из пяти дней, первые участники уже прошли обучение. Это 20 человек из десяти районов Ленинградской области. Они получили удостоверения о повышении квалификации. Им также окажут содействие в трудоустройстве с учётом новых навыков.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", курс направлен на применение беспилотников в гражданской сфере. Сюда включён поиск пропавших людей, аэрофотосъёмка и мониторинг труднодоступных объектов.