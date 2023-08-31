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31 августа, 15:26

Врач объяснила, как распознать у ребёнка кризис первоклассника

Педиатр Казаринова: У ребёнка может возникнуть кризис первоклассника

С началом учебного года самых маленьких школьников может настигнуть кризис первоклассника — переходный период, связанный с необходимостью адаптироваться к новым условиям. О том, как понять, что с вашим чадом что-то не так, рассказала врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD "Проспект Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

"Первый критерий — ребёнок резко меняет своё поведение (был активный, стал спокойный или наоборот), второй — изменилось отношение к школе: снизилась учебная мотивация, пропал интерес. Третий — ребёнок не любит разговоры о школьной жизни, переводит их на другую тему", — приводит её слова "Газета.Ru".

Помимо этого, стоит обратить внимание и на настроение ребёнка. Например, если после школы он приходит очень уставшим или очень возбуждённым, становится капризным, плаксивым или раздражительным. Кроме того, необходимо следить и за его состоянием здоровья. Забить тревогу нужно при нарушениях сна, потере аппетита, тиках, энурезе и тревожности.

Врач пояснила, что с проблемами в адаптации к школе сталкивается каждый пятый школьник, а длится это на протяжении 2–6 месяцев. Чтобы помочь ребёнку, нужно ещё до начала учёбы начать укладывать и поднимать его по школьному расписанию, обучить его самого собирать портфель, застёгивать пуговицы на одежде и завязывать себе шнурки без помощи родителей.

"Когда начнется учебный процесс, ежедневно интересуйтесь, комфортно ли ребёнку находиться в школе (жарко/холодно), появились ли у него друзья? Нет ли проблем с тем, чтобы поесть и сходить в туалет? Поощряйте первые, пусть даже малые успехи", — заключила Казаринова.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что точно не нужно покупать школьникам перед 1 сентября. В первую очередь это касается обуви на плоской подошве. Кроме того, не стоит приобретать коленный стул. Как указал остеопат, на нём очень тяжело сидеть.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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