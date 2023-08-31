Пластический хирург назвал метод увеличения груди, грозящий её удалением

Увеличение груди и ягодиц нерассасывающимся гелем грозит осложнениями, из-за чего данный метод уступил место липофилингу. Об этом рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. По его словам, такие процедуры ранее были очень популярны, однако они вызвали целую волну реконструктивных операций.

"Проблемы с последствиями этих операций всё ещё продолжают решать пластические хирурги. Эта методика была дешёвой и быстрой, поэтому она была широко распространена, однако большинство этих гелей не рассасывались. Это приводило к воспалениям, и приходилось удалять не только этот гель, но и часть тканей, в которые он вводился", — сказало он в беседе с "Газетой.ru".

Хирург отметил, что уходят в прошлое и операции с имплантами ягодиц. Несмотря на то, что такие вмешательства не запрещены, их установка может вызвать ряд осложнений, в частности, смещение и деформацию.

Того же эффекта, но без опасных последствий позволяют добиться современные методы липолифтинга, добавил врач. Речь идёт об увеличении ягодиц собственным жиром после Vaser-липосакции — высасывания жира без травмирования тканей. Это происходит без разрезов или использования инородных тел, что исключает риск оттржения или воспаления.