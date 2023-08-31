ВСУ устроили имитацию взрывов на пути миссии МАГАТЭ к ЗАЭС под конвоем российских военных

Украина совершила попытку дискредитации ВС РФ во время плановой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Тем не менее военнослужащие Российской армии обеспечили наблюдателям безопасный переход. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Гарантии безопасности сотрудников МАГАТЭ от представителя ВС РФ Сергея Мальцева. Видео © T.me / Минобороны России

"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооружённых сил РФ как гаранта безопасности проведения ротации путём применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", — сказано в сообщении военного ведомства.

Действия ВСУ не помешали российским военным выполнить свою задачу: наблюдатели миссии МАГАТЭ в целости и сохранности были сопровождены на станцию. За состоянием ЗАЭС будут наблюдать пять инспекторов Международного агентства по атомной энергии.