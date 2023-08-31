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31 августа, 15:46

Евросоюз определился с "потолком" суммы, которую готов потратить на Украину

Боррель: Предельный размер военной помощи Украине на 4 года — это 20 млрд евро

Евросоюз определился с предельным размером военной помощи Украине в ближайшие четыре года. Речь об этом шла сегодня в ходе неформального заседания глав МИД 27 стран – членов сообщества в испанском Толедо. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, итоговая сумма до 2027 года включительно не превысит 20 миллиардов евро.

"Наша позиция — потолок в 20 миллиардов евро, по пять миллиардов каждый год в следующие четыре года", — резюмировал Боррель.

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Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что общая сумма помощи Украине от Евросоюза достигла 20 млрд евро с февраля 2022 года. Она включает в себя "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами", а также выделение денежных средств из Европейского фонда мира в сумме 5,6 млрд евро.

Обложка ©

Getty Images / Arsen Dzodzaiev / Anadolu Agency

Марина Калегина
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