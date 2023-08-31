Медведев заявил об угрозе создания США опасных вирусов

В мире возможно появление новых вирусов, причём не только природного, но и искусственного происхождения. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на открытии заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

"Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения", — сообщил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что в России, как и во многих других странах, пристально следят за тем, что происходит. А ещё он напомнил о неоднократно выраженных озабоченностях РФ по поводу военно-биологической активности США на пространстве бывшего СССР.