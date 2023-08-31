Медведев заявил об угрозе создания США опасных вирусов
Медведев: В мире возможно появление новых вирусов искусственного происхождения
В мире возможно появление новых вирусов, причём не только природного, но и искусственного происхождения. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на открытии заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
"Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения", — сообщил Медведев.
Замглавы Совбеза добавил, что в России, как и во многих других странах, пристально следят за тем, что происходит. А ещё он напомнил о неоднократно выраженных озабоченностях РФ по поводу военно-биологической активности США на пространстве бывшего СССР.
Ранее Медведев заявил, что непрекращающийся отток населения стал для украинских властей настоящей головной болью. По его информации, сейчас можно насчитать от силы 19,7 миллиона украинцев, если вычесть население уже неподконтрольных Киеву территорий, эмигрантов, а также тех, кто записан лишь на бумаге, но давно сбежал за рубеж.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина