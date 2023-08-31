МИД России опроверг слухи о споре с Китаем из-за острова Большой Уссурийский
МИД РФ сообщил, что Россия и КНР не имеют территориальных споров
Россия и Китай солидарны в том, что общий пограничный вопрос полностью разрешён. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.
"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён", — ответила она на вопрос журналистов об острове Большой Уссурийский и слухах о якобы спорных территориях.
Захарова напомнила, что есть Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на её восточной части, ратифицированное в 2005 году. По нему остров разделён между сторонами. В 2008 году завершилась демаркация общей границы, в том числе и в отношении Большого Уссурийского, отметила дипломат.
Напомним, в Китае выпустили новые карты, согласно которым остров Большой Уссурийский принадлежит полностью КНР. Эксперты считали, что эта ситуация может стать замером реакции российской стороны.
LIFE / Владимир Суворов