МИД России опроверг слухи о споре с Китаем из-за острова Большой Уссурийский

Россия и Китай солидарны в том, что общий пограничный вопрос полностью разрешён. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён", — ответила она на вопрос журналистов об острове Большой Уссурийский и слухах о якобы спорных территориях.

Захарова напомнила, что есть Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на её восточной части, ратифицированное в 2005 году. По нему остров разделён между сторонами. В 2008 году завершилась демаркация общей границы, в том числе и в отношении Большого Уссурийского, отметила дипломат.