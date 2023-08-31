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31 августа, 16:50

Явка в первый день досрочного голосования в Нарсовет ДНР составила 3,38%

Явка в первый день досрочного голосования на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики составила 3,38%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий. По его словам, за кандидатов в донецкий горсовет голосовали активнее.

"Сегодня на выборах депутатов Народного совета (составила) 3,38%, явка на выборах депутатов в донецкий городской совет составила 5,08%", сказал он.

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Досрочное голосование на выборах в Народный совет и муниципальные советы ДНР началось сегодня, 31 августа. Выездные группы работали в районах республики, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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