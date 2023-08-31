Боррель высказался об ускоренном приёме сразу 10 новых членов в ЕС

Евросоюзу необходимо проводить подготовку к очередному расширению, в рамках которого к объединению примкнёт десять новых стран. Кроме того, необходимо согласование временных рамок их приёма, чтобы начать готовиться вовремя. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по завершении неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Толедо.

"Мы должны быть готовы к приёму десяти новых членов ЕС. В этих условиях определение некоего горизонта, временных рамок для приёма позволит сфокусировать усилия стран ЕС и стран-кандидатов", — заявил дипломат.

По его словам, идея о расширении союза витала в воздухе во время обсуждения. Боррель считает, что членами организации должны стать Незалежная и государства Западных Балкан, а украинский конфликт он назвал катализатором для расширения ЕС. Он уверен, что основным критерием при приёме следует сделать заслуги стран-кандидатов. Также Боррель отметил необходимость наметить общие политические цели, чтобы придать процессу ускорение.

Стоит отметить, что для брюссельского чиновника масштаба Борреля это беспрецедентное заявление. Дело в том, что ранее на этом уровне никогда не озвучивалось предложение определить точные временные рамки для принятия в ЕС новых стран-участниц.