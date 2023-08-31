Бойцы ММА и болельщики устроили массовое побоище в московском ТЦ
Десятки фанатов и бойцов лиги "Наше дело" подрались в московском ТЦ "Ривьера"
В торговом центре "Ривьера" на юге столицы произошло массовое побоище. Масштабная драка началась после провокации одного из фанатов на пресс-конференции промоушена бойцов "Наше дело". Видео с места событий опубликовал Mash.
Драка посетителей пресс-конференции промоушена "Наше дело" в московском ТЦ "Ривьера". Видео © T.me / Mash
Присутствовавшие на пресс-конференции, в том числе бойцы Шовхал Чурчаев и Ильяс Якубов, напали на говорившего в микрофон молодого человека и компанию, с которой он пришёл. Оба представителя промоушена безукоризненной репутацией не отличаются: ранее Чурчаев грозился убить иранского спортсмена Мохаммада Хейбати, а Якубов выкладывал в соцсети тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, за что стал объектом интереса СК.
Другие посетители ТЦ засняли, как группа из более чем 20 человек устроила сражение на эскалаторе. Вероятнее всего, после такого инцидента промоушен получит штраф.
К слову, в июле стало известно, что СК проверит бойца поп-ММА и звезду промоушена "Наше дело" Ильяса Якубова на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности из-за видео с речью террориста Шамиля Басаева. Кадры он выложил в одной из социальных сетей, подкрепив футажи с тренировки.
T.me / Mash