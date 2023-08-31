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31 августа, 18:45

В Дагестане восьмилетний мальчик погиб из-за верёвки во время игры во дворе

В посёлке Степное Кизлярского района Дагестана восьмилетний мальчик погиб во время игры во дворе, сообщили в пресс-службе МВД республики. По предварительным данным, его шею обвила верёвка.

"Ребёнок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры верёвка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться", — говорится в опубликованном сообщении.

Дети побежали за взрослыми, но те не успели — мальчик уже был мёртв.

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А в деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области отец во сне насмерть придавил собственного трёхмесячного сына. Проводится проверка.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Матвей Константинов
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