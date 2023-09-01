Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM для Украины

Минобороны США заключило контракт на 192 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух – воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины. Об этом информировали в Пентагоне.

Контракт должен быть выполнен до 29 ноября 2024 года. Средства на него выделяются из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год.