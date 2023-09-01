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1 сентября, 02:53

Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM для Украины

Минобороны США заключило контракт на 192 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух – воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины. Об этом информировали в Пентагоне.

Контракт должен быть выполнен до 29 ноября 2024 года. Средства на него выделяются из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год.

Пентагон не станет отправлять кассетные боеприпасы Украине

Пентагон не станет отправлять кассетные боеприпасы Украине

А ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи — на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

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Wikipedia / Touch of Light

Лариса Сафронова
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