Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM для Украины
Минобороны США заключило контракт на 192 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух – воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины. Об этом информировали в Пентагоне.
Контракт должен быть выполнен до 29 ноября 2024 года. Средства на него выделяются из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год.
А ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи — на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
Wikipedia / Touch of Light