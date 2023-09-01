На родине Брежнева в Днепропетровской области осквернили его прижизненный бюст
Украинские вандалы разрисовали бюст Брежнева в Днепропетровской области
Разрисованный бюст Брежнева в Каменском. Обложка © t.me / ZN.UA (Дзеркало тижня / Зеркало недели): новини України та світу, аналітика, інтерв'ю | Війна
Вандалы разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает местное издание "Зеркало недели".
Всё произошло в городе Каменское в ночь на 31 августа. Неизвестные оставили на мемориале, расположенном на площадке Музея истории города, жёлто-голубую надпись "Демонтируй" — в цвет флага Незалежной.
"Местные жители недовольны тем, что памятник, посвящённый Брежневу, в очередной раз перенесли, вместо того чтобы демонтировать", — говорится в сообщении.
Как уже рассказывал Лайф, памятник Брежневу в Каменском — прижизненный. Мемориал считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. Недавно администрации под давлением общественности пришлось убрать бюст с центрального проспекта Свободы и перенести его на территорию местного исторического музея.