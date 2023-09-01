На родине Брежнева в Днепропетровской области осквернили его прижизненный бюст

Вандалы разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает местное издание "Зеркало недели".

Всё произошло в городе Каменское в ночь на 31 августа. Неизвестные оставили на мемориале, расположенном на площадке Музея истории города, жёлто-голубую надпись "Демонтируй" — в цвет флага Незалежной.

"Местные жители недовольны тем, что памятник, посвящённый Брежневу, в очередной раз перенесли, вместо того чтобы демонтировать", — говорится в сообщении.