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1 сентября, 06:10

На родине Брежнева в Днепропетровской области осквернили его прижизненный бюст

Украинские вандалы разрисовали бюст Брежнева в Днепропетровской области

<p>Разрисованный бюст Брежнева в Каменском. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/znua_live/110215" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZN.UA (Дзеркало тижня / Зеркало недели): новини України та світу, аналітика, інтерв&#x27;ю | Війна</a></p>

Разрисованный бюст Брежнева в Каменском. Обложка © t.me / ZN.UA (Дзеркало тижня / Зеркало недели): новини України та світу, аналітика, інтерв'ю | Війна

Вандалы разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает местное издание "Зеркало недели".

Всё произошло в городе Каменское в ночь на 31 августа. Неизвестные оставили на мемориале, расположенном на площадке Музея истории города, жёлто-голубую надпись "Демонтируй" — в цвет флага Незалежной.

"Местные жители недовольны тем, что памятник, посвящённый Брежневу, в очередной раз перенесли, вместо того чтобы демонтировать", — говорится в сообщении.

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Как уже рассказывал Лайф, памятник Брежневу в Каменском — прижизненный. Мемориал считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. Недавно администрации под давлением общественности пришлось убрать бюст с центрального проспекта Свободы и перенести его на территорию местного исторического музея.

Николь Вербер
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