Лавров заявил, что у РФ нет желания угробить доллар

У России нет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединённые Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чём проблема", — отметил министр на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.