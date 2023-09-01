Лавров заявил, что у РФ нет желания угробить доллар
У России нет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединённые Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чём проблема", — отметил министр на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет и не было цели достичь дедолларизации своей экономики. Он заметил, что считает экономику Штатов великой, назвав это заслугой талантливого американского народа. Просто сегодня администрация США злоупотребляет доверием своих граждан, добавил он.
ТАСС / Александр Щербак