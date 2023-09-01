Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 08:52

Больше 77% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия Владимиру Путину среди россиян составил 77,6%

Почти 78% россиян признались, что доверяют действующему главе государства Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, о доверии президенту положительно высказались 77,6% респондентов, в то время как противоположного мнения придерживаются 18,4%. При этом деятельность Владимира Путина на посту лидера страны одобряют 73,6% россиян, а не одобряют — 16,4%.

Опрос среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян проводился в период с 21 по 27 августа. Во ВЦИОМе уточнили, что погрешность результатов составляет не более одного процента.

Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

Ранее Владимир Путин на встрече с главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым, комментируя статистику о должниках, заявил, что уровень благосостояния россиян должен повышаться.

Обложка ©

Kremlin.ru

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров