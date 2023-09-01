Москвичам начали присылать СМС-сообщения об участии в акции #ВыбираемВместе2023

Жителям столицы начали рассылать СМС-сообщения с уникальными кодами для участия в #ВыбираемВместе2023. Это акция, поучаствовав в которой можно выиграть 1000, 3000 или 5000 призовых баллов. Об этом сообщил сайт мэра Москвы.

Правила простые: необходимо воспользоваться электронным голосованием на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО онлайн или через терминал на избирательном участке с 8 по 10 сентября 2023 года. Уникальные коды будут рассылаться перед выборами, с 1 по 7 сентября, и только тем, кому доступен такой способ волеизъявления.

Розыгрыш призов состоится 9, 10 и 11 сентября. Чтобы принять в нём участие, необходимо проголосовать до 20:00 в день накануне розыгрыша. Победителей уведомят в индивидуальном порядке через СМС-сообщение с номера DIT_MOS. Полученные призовые баллы можно будет обменять на скидки и билеты в столичных аптеках, кафе, ресторанах, музеях, магазинах и театрах.