В Госдуме объяснили, почему россияне часто выбирают нелюбимую профессию

В России нередко можно встретить людей, которые при поступлении в вуз выбрали нелюбимую профессию и теперь вынуждены ходить на работу, которая им вовсе не нравится. Такие случаи не единичны. Почему так происходит, в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

"Ключевая проблема называется ЕГЭ. Когда современного выпускника спрашивают: "В какой вуз ты пойдёшь, кем ты хочешь быть?", выясняется, что они выстраивают свою учебную и профессиональную карьеру по принципу "на сколько сдал, баллов куда хватит поступить", — объяснил парламентарий.

Причём Смолин привёл конкретный пример подобной ситуации. Он рассказал про девушку, которая поступила в один из московских вузов на менеджмент. Она мечтала заниматься менеджментом на телевидении, но баллов ЕГЭ хватило лишь на аналогичное направление в энергетике. Но история закончилась хорошо: девушке удалось подтянуть учёбу и перевестись на кино и телевидение.

"Это один из примеров, который говорит о том, что реально происходит. В итоге мы получаем людей, которые вуз закончили, но не по любимой специальности. И работают не по специальности", — подытожил парламентарий.