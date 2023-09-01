Учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" стартовали в трёх областях Белоруссии

На территории Белоруссии официально стартовали военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство – 2023". Манёвры продлятся по 6 сентября и будут проходить на полигонах и участках местности трёх областей — Брестской, Гродненской и Минской.

К участию в "Боевом братстве" привлечено свыше 2500 военнослужащих и более 500 единиц различного вооружения, военной и специальной техники. Запланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Так, на "Взаимодействии-2023" отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации по урегулированию кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.