Видеорегистраторы можно: МВД разъяснило список запрещённых гаджетов на лобовом стекле

Постановление правительства, запрещающее вешать на лобовое стекло автомобиля предметы, закрывающие обзор, не распространяется на видеорегистраторы. Это уточнение сделала пресс-служба МВД РФ.

"В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает", — сказано в публикации ведомства.

В МВД напомнили, что запрет на управление автомобилем, на лобовом стекле которого расположены предметы, мешающие обзорности, действовал и раньше. Исключением из этого правила являются зеркала заднего вида, очистители стёкол, антенны (как интегрированные, так и наружные), нагреватели ветрового стекла. Из этого следует, что обновления в положении по допуску ТС к эксплуатации не запрещают использовать видеорегистраторы, держатели для телефонов и навигаторов, транспондеры для движения по платным дорогам.