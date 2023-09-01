Видеорегистраторы можно: МВД разъяснило список запрещённых гаджетов на лобовом стекле
МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовое стекло машины
Постановление правительства, запрещающее вешать на лобовое стекло автомобиля предметы, закрывающие обзор, не распространяется на видеорегистраторы. Это уточнение сделала пресс-служба МВД РФ.
"В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает", — сказано в публикации ведомства.
В МВД напомнили, что запрет на управление автомобилем, на лобовом стекле которого расположены предметы, мешающие обзорности, действовал и раньше. Исключением из этого правила являются зеркала заднего вида, очистители стёкол, антенны (как интегрированные, так и наружные), нагреватели ветрового стекла. Из этого следует, что обновления в положении по допуску ТС к эксплуатации не запрещают использовать видеорегистраторы, держатели для телефонов и навигаторов, транспондеры для движения по платным дорогам.
Напомним, в России с 1 сентября вступило в силу постановление правительства, запрещающее водителям вешать на лобовое стекло авто гаджеты, ограничивающие обзор. Речь идёт о дополнительных предметах или покрытии, которые затрудняют видимость с водительского места.
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