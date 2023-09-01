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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 10:35
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В США назвали два города, которые скоро сдаст украинская армия

Американский эксперт Хортон считает, что Украина потеряет Харьков и Одессу

Украинские власти лишатся Харькова и Одессы из-за нежелания сесть за стол переговоров. Своим прогнозом поделился американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придётся отказаться от значительной части востока своей страны", уточнил он.

По его убеждению, Запад скоро начнёт принуждать Киев к переговорному процессу — и тогда необходимость территориальных уступок Москве станет очевидной. Хортон уверен, что боевых действий и потери земель Киев мог бы избежать, если бы не следовал советам западных лидеров.

ВСУ предупредили об огромной угрозе по всей линии фронта
ВСУ предупредили об огромной угрозе по всей линии фронта

Ранее в публикации The Guardian говорилось, что Вооружённые силы Украины не ожидали прорыва фронта российскими военными в Харьковской области, их застали врасплох.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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