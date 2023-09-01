Украинские власти лишатся Харькова и Одессы из-за нежелания сесть за стол переговоров. Своим прогнозом поделился американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придётся отказаться от значительной части востока своей страны", — уточнил он.

По его убеждению, Запад скоро начнёт принуждать Киев к переговорному процессу — и тогда необходимость территориальных уступок Москве станет очевидной. Хортон уверен, что боевых действий и потери земель Киев мог бы избежать, если бы не следовал советам западных лидеров.