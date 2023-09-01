Ребята из "Движения первых" поблагодарят учителей по всей стране

"Движение первых" объявило о старте Всероссийской акции #БЛАГОДАРЮ, в её рамках с 1 сентября по 5 октября школьники в 89 регионах страны смогут в различных форматах выразить признательность своим педагогам.

"Инициаторами акции #БЛАГОДАРЮ стали сами участники "Движения первых". И это по-настоящему важно, когда ребята понимают важность быть благодарными друг другу и умеют сказать спасибо тем людям, которые помогают тебе найти свой путь в жизни", — уточнил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Ребята сами выбрали способ поблагодарить учителей. Так, праздничный день 1 Сентября проходит под знаком "Открытка благодарности". Это созданный в технике оригами официальный символ Года педагога и наставника — пеликан. А 27 сентября участники движения в рамках формата "Спасибо за заботу!" выразят благодарность тем, чьи усилия часто остаются незамеченными, — техническому персоналу, поварам столовых, комендантам, охранникам школ. Также благодарить предлагается наставников, вожатых и тренеров.

Также можно поблагодарить сотрудников образовательных учреждений, записав короткое видео и размесив его в соцсети с хештегами #Благодарю, #ОткрыткаБлагодарности, #ДвижениеПервых. Кроме того, с 28 сентября по 5 октября участники движения создадут Аллею благодарности учителю. В каждом регионе ребята смогут вместе с педагогом посадить дерево.

Акция "Спасибо за заботу!" в рамках проекта #БЛАГОДАРЮ также включена во Всероссийский марафон "Большой волонтёрский план", который проводится "Движением первых" совместно с платформой "Другое дело". Ребята не только подарят радость работникам своих образовательных организаций, но и смогут получить баллы "Другого дела", которые можно обменять на полезные и интересные призы.

"Движение первых" призывает участвовать в добрых делах для школы, составлять их список, помогать преподавателям как во время учёбы, так и вне её.