Буданов поспорил с Зеленским о боях на территории России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов не согласен с мнением президента страны Владимира Зеленского о том, что конфликт нельзя переносить на территорию Российской Федерации. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу "1+1".

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно, для нас есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — заявил Буданов. По рассуждениям главного разведчика страны, "чем шире будут операции, тем лучше".