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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 11:35
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Буданов поспорил с Зеленским о боях на территории России

Глава ГУР Буданов заявил о желании перенести боевые действия на территорию РФ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Gian Marco Benedetto

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Gian Marco Benedetto

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов не согласен с мнением президента страны Владимира Зеленского о том, что конфликт нельзя переносить на территорию Российской Федерации. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу "1+1".

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно, для нас есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — заявил Буданов. По рассуждениям главного разведчика страны, "чем шире будут операции, тем лучше".

Зеленский утверждает, что у Киева появилось своё оружие с дальностью поражения 700 км
Зеленский утверждает, что у Киева появилось своё оружие с дальностью поражения 700 км

Зеленский же заявлял о том, что переносить боевые действия на территорию России рискованно для Украины. Главный страх президента заключается в том, что такой шаг не поддержат союзники Незалежной и могут лишить её помощи.

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Юрий Лысенко
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