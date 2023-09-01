Буданов поспорил с Зеленским о боях на территории России
Глава ГУР Буданов заявил о желании перенести боевые действия на территорию РФ
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Gian Marco Benedetto
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов не согласен с мнением президента страны Владимира Зеленского о том, что конфликт нельзя переносить на территорию Российской Федерации. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу "1+1".
"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно, для нас есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — заявил Буданов. По рассуждениям главного разведчика страны, "чем шире будут операции, тем лучше".
Зеленский же заявлял о том, что переносить боевые действия на территорию России рискованно для Украины. Главный страх президента заключается в том, что такой шаг не поддержат союзники Незалежной и могут лишить её помощи.