Легендарному Нахимовскому училищу за большой вклад в воспитание молодёжи в духе патриотического служения Отечеству присвоен орден Почёта, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Путин присвоил легендарному Нахимовскому училищу орден Почёта. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На плацу прошло торжественное построение нахимовцев, церемонию прикрепления награды — знака и ленты ордена — на знамя Нахимовского училища возглавил начальник главного штаба ВМФ России адмирал Александр Носатов. Он отметил, что учебное заведение чтит свои богатые традиции.

"Много поколений моряков воспитано в этих стенах. Выращены орденоносцы, герои России. Училище покрыло себя славой во всех войнах и вооружённых конфликтах, которые справедливо вела Россия за свою свободу и независимость", — сказал он.

Как отметил начальник училища Алексей Максимчук, сегодня, в День знаний, для нахимовцев нового отбора прозвенел первый звонок в корабельный колокол. Всего ряды учащихся пополнило 80 человек из разных регионов России.

Кроме того, по традиции во всех классах пройдут уроки мужества, учеников посетили выпускники прошлых лет — ветераны флота и курсанты профильных училищ.