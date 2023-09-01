Легендарному Нахимовскому училищу за большой вклад в воспитание молодежи в духе патриотического служения Отечеству присвоен орден Почёта, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Путин присвоил легендарному Нахимовскому училищу орден Почёта. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На плацу прошло торжественное построение "нахимовцев", церемонию прикрепления награды, знак и ленту ордена на знамя Нахимовского училища возглавил начальник главного штаба ВМФ России адмирал Александр Носатов. Он отметил, что учебное заведение чтит свои богатые традиции.

"Много поколений моряков воспитано в этих стенах. Выращены орденоносцы, герои России. Училище покрыло себя во всех воинах и вооружённых конфликтах, которую справедливо вела Россия за свою свободу и независимость", — сказал он.

Как отметил начальник училища Алексей Максимчук, сегодня, в День знаний, для "нахимовцев" нового отбора прозвенел первый звонок в корабельный колокол. Всего ряды учащихся пополнили 80 человек из разных регионов России.

Кроме того, по традиции во всех классах пройдут уроки мужества, учеников посетили выпускники прошлых лет — ветераны Флота и курсанты профильных училищ.